İyi Parti Seçim Vaadini Açıkladı: Wikipedia Açılacak

İyi Parti, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde internet ansiklopedisi Wikipedia'nın açılacağını duyurdu. İyi Parti Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Haziran'da Wikipedia'nın açılışına tüm halkımız davetlidir WikipediaİYİolacak" denildi.

GEÇEN YIL KAPANMIŞTI

25 Haziran Wikipedia açılışı davetiyesinde, "İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da kapatılmıştı.

29 Nisan 2017'de Özgür Ansiklopedi sloganını kullanan ve kişilerin katkısı ile ortaklaşa birçok dilde hazırlanan Wikipedia'ya, Türkiye'den erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada "idari tedbir uygulanmaktadır" denildi.

#WeMissTurkey ETİKETİ YAYINLADILAR

Wikipedia ise mart ayında Facebook üzerinden #WeMissTurkey etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanyada Wikipedia Direktörü Katherine Maher, Twitter üzerinden destek vererek Türkiye'ye çağrıda bulundu. #WeMissTurkey ve #TürkiyeyiÖzledik etiketleriyle Türkçe tweetler atan Maher, 'Türkiye, sizinle bilgi paylaşmayı ve sizden öğrenmeyi özledik' dedi ve Wikipedia'ya olan erişimin kaldırılmasını talep etti.

FLAŞ HAMLE GELDİ

24 Haziran seçimleri öncesinde İYİ Parti'den de flaş bir hamle geldi. İYİ Parti sosyal medya hesabı üzerinden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Wikipedia'nın açılacağı duyuruldu. İYİ Parti'nin resmi hesabından yazılan tweette, "25 Haziran'da Wikipedia'nın açılışına tüm halkımız davetlidir. #WikipediaİYİOlacak #TürkiyeİYİOlacak" denildi. Açılış davetinde, "İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. (Kaynak: Sözcü)