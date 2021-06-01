İYİ Parti'den seçilmişti, MHP'ye geçti
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İYİ Parti'den seçilmişti, MHP'ye geçti

İYİ Parti'den seçilmişti, MHP'ye geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Manisa'nın Salihli ilçesinde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Ufuk Erdöl, verdiği dilekçe ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarına katıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız belediye meclis üyesi olan Ufuk Erdöl, verdiği dilekçe ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) saflarına katıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Millet İttifakı listesinden İYİ Parti Salihli Belediye Meclis Üyesi seçilen ve daha sonra partisinden istifa ederek görevine bağımsız devam eden Ufuk Erdöl, MHP'ye geçti.

Verdiği dilekçe ile MHP saflarına katılan Erdöl, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. MHP'ye katılan meclis üyesi Ufuk Erdöl'ü makamında konuk eden Başkan Kayda, "Belediye Meclisimizde bağımsız üye olarak görev yapan Ufuk Erdöl, verdiği dilekçe ile MHP meclis üyesi olarak çalışmalarına devam edeceğini bildirerek Milliyetçi Hareket Partimize katılmıştır. MHP meclis üyesi olarak görevine devam edecek olan Ufuk Erdöl'e hoş geldiniz diyerek birlikte çalışmaktan duyacağım memnuniyeti belirtirim. Teşkilatımıza ve Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

Erdöl'ün MHP'ye katılmasıyla mecliste dağılım ise şöyle oldu: MHP 14, AK Parti 5, CHP 10 ve İYİ Parti 2

Öte yandan daha önce de İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilen ve bağımsız üye olarak görev yapan Reşide Sağlam MHP'ye katılmıştı. - MANİSA

İYİ Parti'den seçilmişti, MHP'ye geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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