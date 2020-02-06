: İYİ Parti'den ordu içinden arama kurtarma kadrosu oluşturulması önerisi

06.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:42

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, doğal afetlerde görev yapmak üzere ordu içinden 20 bin kişilik profesyonel bir kadronun oluşturulması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, deprem, çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaşamını yitirenler ile İdlib'de hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Van'daki ilk çığın altında kalanların kurtarılmasında bir ihmalden söz edildiğini aktaran Ağıralioğlu, deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin donanımsız, askerlerin de eğitimsiz olduğunun görüldüğünü söyledi. Ordu içinden bir arama kurtarma organizasyonu yapılması önerisinde bulunan Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde de AFAD ekiplerinin donanımsız, askerlerimizin bu anlamda eğitimsiz olduğu görüldü. Bu kadar afetin yaşanabileceği bir ülkede ordu disipliniyle birleşmiş bir kurtarma iradesinin ordunun içerisinde hazır hale getirilmesi lazımdır. Ordumuzun içerisinden yüzde 2 veya 3'lük bir oranın, belki 20 bin kişilik bir topluluğunun bu tür afetlerde profesyonel, dünyanın en iyi yetişmiş, yetiştirilmiş kurtarma iradesi organizasyonu haline getirilmesi lazımdır. Teklifimizdir, bedelli askerlik yapacak olanlar, bu eğitimle zinde bir kuvvet haline getirilebilir, ihtiyaç halinde."

İdlib'deki saldırıya değinen Ağıralioğlu, askerlerin canına kastetmiş alçaklığın cezasının verilerek gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı. Bu bölgede Barış Pınarı Operasyonu'nun tweet ile durdurulamaz bir devlet iradesiyle buluşması gerektiğini kaydeden Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözün bir öneminin ve atılan imzaların bir kıymetinin olmadığı Suriye bataklığında iradenin kıymeti varsa Türk ordusu ve devleti, bütün iradesiyle orada görülmek zorundadır. Devamlı süre veren, verilen sürelere rağmen devamlı refüze ve rencide edilen, devamlı mutabakat yaptıkları metinlere atıf yapıp, metinlere sadakat gösterip ihanet gören bir devlet Orta Doğu'da ayakta duramaz. Bir an önce hükümetimize yönettikleri devletin büyüklüğüne, ciddiyetine denk adımlar atmalarını bekliyoruz. Kimin ülkesini yönettiklerini, hangi milletin başında olduklarını bilsinler. Astana süreci, Soçi mutabakatı, uygulamalar böyle olduğu için ciddi itibar kaybına uğramıştır, saygınlığı kalmamıştır. Anlaşmalara atılan imzaların da anlaşmaların arkasındaki güvencelerin de hiçbir karşılığı yoktur. Orta Doğu, gücü olanın, gücü yetenin yettiği kadar iradesiyle ordusunu buluşturanın netice alabildiği bir yerdir."

Bir gazetecinin uçak kazasına ilişkin sorusu üzerine, uzmanların konuyla ilgili açıklamalarını anımsatan Ağıralioğlu, "Hem kule hem pilotaj hatası diye bir ittifak oluştu. Kurtarmadaki rezaleti de hep beraber gördük. Belediye otobüsleriyle yaralı kurtarmak nedir? " dedi.

Kaynak: AA

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