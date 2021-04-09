İYİ Parti'den "mevsimlik tarım işçilerinin sigorta kapsamına alınması"na ilişkin açıklama Açıklaması
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İYİ Parti'den "mevsimlik tarım işçilerinin sigorta kapsamına alınması"na ilişkin açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel
İYİ Parti'den 'mevsimlik tarım işçilerinin sigorta kapsamına alınması'na ilişkin açıklama Açıklaması

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığından, partinin iktidarı döneminde, mevsimlik tarım işçilerinin sigorta kapsamına alınacağı ve 5 yıl boyunca sigorta primlerinin ödeneceği açıklaması yapıldı.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığından, partinin iktidarı döneminde, mevsimlik tarım işçilerinin sigorta kapsamına alınacağı ve 5 yıl boyunca sigorta primlerinin ödeneceği açıklaması yapıldı.

Açıklamada, 1,5 milyon kişi olduğu tahmin edilen mevsimlik tarım işçilerinin, temel insan hakkı olan içme suyuna erişiminin bulunmadığı, barınma ve hijyen imkanlarının insana yakışır halde olmadığı savunuldu.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifinin verilerine göre, bu ailelerde ortalama çocuk sayısının 5'in üzerinde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, tarım işçilerinin yevmiyelerinin yetişkin için 80, çocuklar için 40-60 lira olduğu ifade edildi.

Bu işçilerin belli bir sağlık güvencesi hakkı olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti olarak, çavuşlar, dayıbaşları dahil olmak üzere mevsimlik tarım işçilerini sigorta kapsamına alacağız. 5 yıl boyunca sigorta primlerini ödeyeceğiz. Geçmiş çalışmalarını belgelemeleri halinde geriye doğru borçlanma imkanı sağlayacağız. Borçlanma süreleri kadar faizsiz vadelendireceğiz. Kazançlarını en az aile başına asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Eksik kalan günleri olursa, Tarım Bakanlığı'nın benzer işlerinde tamamlama imkanı sağlayacağız."

Açıklamada, kırsal hizmetler kapsamında, mobil ve sabit konteyner barınma istasyonları kurulacağı, ilkokul ve okul öncesi için mobil okullar açılacağı, ortaokul ve lise eğitimi için taşımalı eğitim imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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