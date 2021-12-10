İYİ Parti'den Kütahya'da kadın il yöneticisinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama - Haberler
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İYİ Parti'den Kütahya'da kadın il yöneticisinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama

İYİ Parti'den Kütahya'da kadın il yöneticisinin darbedildiği iddiasına ilişkin açıklama
AA / Muharrem Cin - Haberler | Politika

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel'i darbettiği iddia edilen aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

KÜTAHYA (AA) - İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel'i darbettiği iddia edilen aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk, yaptığı yazılı açıklamada, genel başkanı kadın olan partide her zaman "kadına şiddete hayır" dediklerini belirtti.

Bir kadın üyenin darbedilmesinin kabul edilemez durum olduğunu aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın kadına şiddete hayır maçına katıldığı saatlerde Merkez İlçe Başkanımızın il yönetimindeki bir kadın üyemizi darbetmesi kabul edilemez bir durumdur. Kadınlara uygulanan her türlü şiddeti, ayrımcılığı cinsiyetçi yaklaşımları, söylemleri, adaletsizliği reddeden bir partiyiz. Genel Başkanımızın 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' sözleri rehberimizdir. Genel Başkanımızın hayali ise bir kadına asla el uzatılmayan bir Türkiye'dir. Söz konusu olay adli mercilere intikal etmiştir. Bu üzücü olay hepimizi derinden yaraladığı için acilen yönetim kurulu üyelerimizle toplanıp Merkez İlçe Başkanı R.K. tedbirli kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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