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Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Ekonomi, Türkiye, Politika

İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede "kriz çalışma grubu" önerisi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı, parti liderlerini tek tek veya topluca çağırıp görüş alışverişinde bulunun. Parti temsilcilerinin bulunduğu, bir kriz çalışma grubu oluşturun.

02.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:44
İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı, parti liderlerini tek tek veya topluca çağırıp görüş alışverişinde bulunun. Parti temsilcilerinin bulunduğu, bir kriz çalışma grubu oluşturun. Ayrışmaya değil, birlik ve beraberlik içerisinde siyaset üstü bir çalışmaya ihtiyaç vardır." dedi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, 31 Aralık'tan itibaren dünyayı esir alan Kovid-19'a karşı tedbirlerin taksit taksit ve gecikmeli olarak alınmaya çalışıldığını savundu. Bazı belediyelerin başlattığı bağış kampanyalarının durdurulduğunu anımsatan Paçacı, "En kısa sürede yerel yönetimlerin de kampanya başlatarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmesinin önü açılmalıdır." dedi.

Bu süreçte zorunlu karantina uygulamasına geçilmemesinin insan hayatı açısında çok büyük risk olduğunu ifade eden Paçacı, "Lütfen derhal 21 gün süreli, zorunlu karantina uygulaması başlatın. Aksi halde yarın çok geç olabilir." diye konuştu.

Koronavirüsün, insan sağlığı dışındaki diğer tahribatının ekonomik sistemler üzerinde görüldüğüne dikkati çeken Paçacı, Türkiye'nin Ekonomik Önlem Kalkanı paketine değindi ve yeniden gerçek bir kriz paketi ve kriz yönetim stratejisine ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

"Bu kriz, dayanışma ruhuyla çözülebilecek"

Koronavirüsün, Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerine de değinen Paçacı, "İktidarın bankalara güveni oluşturacak tedbirler alması elzemdir. Devleti yönetenler, olayın ciddiyetini henüz anlamış görülmemektedir. Türkiye hızla resesyona sürüklenmektedir. Bu yönetim biçimiyle enflasyon, işsizlik ve Türk lirasındaki değer kaybının maalesef devam edebileceğini ifade edebiliriz. Bu kriz döneminde insanların paraya ulaşmasını sağlamak, devletin en öncelikli temel görevi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sorunun çözümünde ortak akla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Paçacı, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak, Sayın Cumhurbaşkanına seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, parti liderlerini tek tek veya topluca çağırıp görüş alışverişinde bulunun. Parti temsilcilerinin bulunduğu bir kriz çalışma grubu oluşturun. Böyle bir yöntemi benimsediğiniz takdirde, İYİ Parti olarak bu krizin en az hasarla atlatılması için katkı sağlayacağımızı buradan kamuoyuna ifade etmek istiyorum. Ayrışmaya değil, birlik ve beraberlik içerisinde siyaset üstü bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu millet bu krizi, ancak bir ve beraber olarak dayanışma ruhuyla çözebilecektir."

Kaynak: AA

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