İyi Parti'den Kocamaz'ın Adaylığına İlişkin Açıklama

İYİ Parti'den, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmediği bildirildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için geçici aday listelerinin tesliminin, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdiği hatırlatıldı.

İYİ Parti'nin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listelerin il seçim kurullarına teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17.00'den sonra Seçim Kuruluna götürüldüğü gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir.

Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' bir operasyondur. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur.

Bu hem siyaset ahlakına hem de refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir."

Kaynak: AA