İYİ Parti'den Kanal İstanbul ve Libya eleştirisi

07.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39

Dervişoğlu, Libya tezkeresi öncesinde Çavuşoğlu ile görüşmede Libya tarafından gönderilen davet mektubunu görmek istediklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Dervişoğlu Kanal İstanbul ile ilgili, "Gündem değiştirmek için ortaya atılmış birtakım tartışmalar olarak değerlendiriyoruz." dedi.