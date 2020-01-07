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İYİ Parti'den Kanal İstanbul ve Libya eleştirisi

Dervişoğlu, Libya tezkeresi öncesinde Çavuşoğlu ile görüşmede Libya tarafından gönderilen davet mektubunu görmek istediklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

07.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39
İYİ Parti'den Kanal İstanbul ve Libya eleştirisi

Dervişoğlu, tezkeresi öncesinde Çavuşoğlu ile görüşmede Libya tarafından gönderilen davet mektubunu görmek istediklerini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi. Dervişoğlu Kanal ile ilgili, "Gündem değiştirmek için ortaya atılmış birtakım tartışmalar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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