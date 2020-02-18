İYİ Parti'den istifa gerekçelerine yanıt

18.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:42

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partiden istifalara ilişkin "İsmail Beyefendi de Tuba Hanım da müsterih olsunlar biz 'terör' imasının dahi, hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı partiyiz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifalarına değindi.

İstifa gerekçelerini makul görmediğini belirten Ağıralioğlu, "İstifa gerekçelerinin arasında zikredilmeye çalışılan bazı cümleler vardır ki yol arkadaşlığına, beraberliğe, beraber mücadele ettiğimiz günlerin hatırına, hukukuna, memleket, millet sevdamıza, devlet ve milletle ilgili hassasiyetlerimize halel getirir. Dolayısıyla bu kabil cümlelerin imasını dahi nezaketsizlik sayarız, rencide oluruz, kalbimiz kırılır." diye konuştu.

Yeni bir istifa beklemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Gerekçeler arasında zikredilen 'HDP'ye mesafesizlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, birliğini, bütünlüğünü ve bu topraklarda yaşama iradesine uluslararası birtakım tertiplerin uzantıları ile iş birliği' gibi imalarının İYİ Parti'de bir toplu iğne ucu kadar gerçekleştiğini görürsek, o gün bu partide başta Genel Başkan Meral Akşener olmak üzere hiçbir milletvekilimiz, kurucumuz, partilimiz kalmayacaktır. İsmail Beyefendi de Tuba Hanımda müsterih olsunlar biz terör imasının dahi, hissesine en ufak bir leke yapıştıramayacağı partiyiz."

Kaynak: AA