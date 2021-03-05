İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddiası

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile yeni bir parti kurma hazırlıklığında olduğu iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Özdağ, "Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz" sözleriyle iddiaları doğruladı.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Yargıtay kararıyla partiye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıklamıştı. Özdağ'ın istifasının ardından, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile parti kuracağı iddiaları gündeme geldi.

İKİ İSİM DE DOĞRULADI

Yeni parti iddialarıyla ilgili açıklama yapan Özdağ, "Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz" sözleriyle iddiaları doğruladı. Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da, İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, bu çerçevede kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

''ÇALIŞMALAR BİR AY ÖNCE BAŞLADI''

Koncuk, AA muhabirine, parti kurma çalışmalarında İYİ Parti ile yollarını ayıran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'la hareket ettiklerini söyledi. Bu çalışmaların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Koncuk, şöyle devam etti:

"Parti programını hazırlıyoruz, tüzük çalışmalarımız başladı. Kurucular kurulunu oluşturuyoruz. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. Görev talep eden arkadaşlarımız var. İl ve ilçelerde bu tespitleri yapıyor ve bir envanter oluşturuyoruz. Teklif götürdüklerimiz var. Bu şekilde teşkilat şemasını da önümüzdeki süreçte çıkaracağız."