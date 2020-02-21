İYİ Parti'den Gülnar'da kongre
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İYİ Parti'den Gülnar'da kongre

İYİ Parti Gülnar İlçe Başkanlığına yeniden Ömer Tan seçildi.

21.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:10
İYİ Parti'den Gülnar'da kongre

İYİ Parti İlçe Başkanlığına yeniden seçildi.

Tek liste sunulan partinin ilçe teşkilatı ikinci olağan kongresinde delegelerin desteğini alan mevcut Başkan Tan, partinin ilkelerini ve amaçlarını anlatmanın kendileri için görev olduğunu söyledi.

Tan, insanları ötekileştirmeden siyaset yapacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini düşünüyorsak, onlara huzurlu güvenilir bir gelecek bırakmak istiyorsak hep birlikte taşın altına elimizi koymamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
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