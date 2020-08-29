İYİ Parti'den 'Covid-19'un Türkiye'deki Etkileri' çalıştayı
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İYİ Parti'den 'Covid-19'un Türkiye'deki Etkileri' çalıştayı

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı'nca, küresel ve ulusal bir problem haline gelen Covid-19 hakkında sorunların ele alınması amacıyla 'A'dan Z'ye Covid-19'un Türkiye'deki Etkileri' çalıştayı düzenlendi.

İYİ Parti'den 'Covid-19'un Türkiye'deki Etkileri' çalıştayı
29.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:57

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı'nca, küresel ve ulusal bir problem haline gelen Covid-19 hakkında sorunların ele alınması amacıyla 'A'dan Z'ye Covid-19'un Türkiye'deki Etkileri' çalıştayı düzenlendi.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Akşener, açılışta yaptığı konuşmada Covid-19 hakkında bilgilenme imkanı bulacaklarını belirterek, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat ise 30 il ile bazı diğer illerden 35 uzman hekimle oluşturdukları 'İYİ Sağlık Kurulu'nun Türkiye'deki pandemi sürecini uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Gelir dağılımında giderek artan eşitsizliklerin böyle salgınlarda bedensel ve ruhsal sorunları ve hastalığa yakalanma riskini artırdığını belirten Sunat, "Virüsün neden olduğu belirsizlik, korku ve psikolojik travma sonrası stres bozuklukları ile de mücadele etmek zorundayız. Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak fırsat eşitsizlikleri, sosyal politikalar ve psikososyal konularda da çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Pandeminin özellikle de engelliler üzerindeki etkilerini değerlendirebileceğimiz Türkiye çapında bir anket çalışmasını başlattık. Hızlı bir şekilde bu anket çalışmasının sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Belediye başkanları ise Covid-19 nedeni ile kendi illerinde aldıkları tedbirler ve uygulamaya koydukları yenilikler hakkında bilgiler verdi. Çalıştayda, akademisyen ve bilim insanları da pandemi sonrası yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve korunma yöntemleri hakkında sunum yaptı.


Kaynak: DHA

Manşet

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