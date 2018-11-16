İYİ Parti'den CHP ile İttifak Açıklaması: Türkiye'nin Tamamına Yönelik Bir Çalışma Yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile gerçekleştirilen ittifak çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Aydın, "Bugünkü görüşmelerin içeriğini genel başkanlara aktaracağız. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Türkiye'nin tamamına yönelik bir çalışma yok." ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ HEYETLERİ ARASINDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik ilk teknik heyet çalışması bugün gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

"HAFTAYA TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile gerçekleştirilen ittifak çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Aydın, "Bugünkü görüşmelerin içeriğini genel başkanlara aktaracağız. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Türkiye'nin tamamına yönelik bir çalışma yok." ifadelerini kullandı.

Böylece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener arasındaki görüşmenin ardından ilk temas da gerçekleşmiş oldu.