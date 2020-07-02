İYİ Parti'den Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret İYİ Parti Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i, Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki makamında ziyaret etti.

İYİ Parti Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i, Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı'nın yanı sıra, İYİ Parti Kadın Kolları Başkanı Gülseren Maral ve İYİ Parti Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Başkan Gökhan Yüksel ile İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı bir süre sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yüksel, kısa bir süre önce İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığına seçilen Fuat Onbaşı'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kartal Belediyesinin korona virüs (Covid-19) ile mücadeledeki etkin çalışmalarını takdirle takip ettiğini belirten Onbaşılı ise bu çalışmalara öncülük eden Başkan Yüksel'i tebrik etti ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanlığı olarak üzerilerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Gökhan Yüksel de Millet İttifakı olarak Kartal'da büyük bir başarı ve ilerleme kaydettiklerini söyledi ve İYİ Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı ve ilçe yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA