İyi Parti'den Balonlu 8 Mart Kutlaması

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA) İYİ PARTİ Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Gülen Çopur Kurtalan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Partililer açıklamanın ardından beyaz ve kırmızı renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Partinin il binasında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda partili katıldı. Açıklamayı, İl Başkan Yardımcısı Gülden Çopur Kurtalan yaptı. Kurtalan, İyi Parti'nin kadın erkek demeden çalışmaları beraber yürüttüğünü ifade etti. Cinsiyet eşitliğinin demokrasinin gereği olduğunu söyleyen Kurtalan, "İyi Partinin tüm kademelerinde kadın, erkek beraber çalışıyoruz. Geçmiş ve günümüzdeki siyasi partiler gibi kadınları ayrı bir grup olarak görmüyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından, parti binası önüne çıkan partililer, ellerindeki beyaz ve kırmızı renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.