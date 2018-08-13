İyi Parti'den Bahçeli'ye Sert Tepki

Aydın, "Yıllar yılı Milletvekili transferi yapmamayı bir ilke olarak benimseyen Sayın Bahçeli, bugün hem partimizin iç işlerine karışmış, hem de "Milletvekili transfer borsasını" açmak suretiyle, kendi ilkelerini kendi eliyle yerle yeksan etmiştir." ifadelerini kullandı.