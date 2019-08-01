İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin akşam saatlerinde attığı twetlere karşılık yazılı açıklama yaptı. Paçacı, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır. Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır. Bugüne kadar mensuplarına "İllet-Zillet", adına da "İP" diyen Sayın Bahçeli'nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez "İYİ Partili kardeşlerim" diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur. İYİ Parti, hiçbir siyasi partide görülmeyen ölçüde demokratik bir yöntem ve bilinçle, 3 Ağustos Cumartesi günü Kurultay'ını yapacaktır. ve kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir. Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir. Bu tavır, 50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. İYİ Parti olarak, milletimizin bu hak ve beklentisine duyduğumuz saygı gereği; Sayın Bahçeli'yi ciddiyete, sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için iyi bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz."

Kaynak: DHA