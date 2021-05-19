İYİ Parti'den, AP'nin Türkiye raporunda Türk milliyetçilerinin "ırkçı ve aşırı sağcı" tanımlamasına tepki Açıklaması

İYİ Parti'den, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) hazırlanan 2019-2020 Türkiye raporuna ilişkin "Avrupa Birliği'ni, bu raporu yok saymaya, hayatın her alanında ürettikleriyle ülkelerinin kalkınmasında pay sahibi olan Türklerin, fikir özgürlüğü ve örgütlenme hakkını teslim etmeye çağırıyoruz.

İYİ Parti'den, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) hazırlanan 2019-2020 Türkiye raporuna ilişkin "Avrupa Birliği'ni, bu raporu yok saymaya, hayatın her alanında ürettikleriyle ülkelerinin kalkınmasında pay sahibi olan Türklerin, fikir özgürlüğü ve örgütlenme hakkını teslim etmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun son Türkiye raporunda "ırkçı ve aşırı sağcı" olarak tanımlanan Türk milliyetçilerinin, AB terör örgütleri listesine eklenmesinin gündeme getirildiği belirtildi.

Bu raporun ve teklifin, medeni dünyanın kabul edemeyeceği derecede ilkel ve haksız olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa ülkelerinde dayanışma amacıyla örgütlenen Türk milliyetçilerinin yaşadıkları ülkelerin yasa ve geleneklerine saygılı davrandığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sözgelimi Almanya'da, 'nasyonalizm' yani 'milliyetçilik', Nazi tecrübesinden ötürü yasaklandığı için, o ülkede kendilerini 'patriot' yani 'vatansever' olarak tanımlarlar. O ülkelerin sivil toplum kuruluşlarının toplantılarında rastlanmayan şekilde her programlarında, yaşadıkları ülkenin bayrağını da mutlaka bulundururlar. Böylesi bir saygı ve özen Avrupa Parlamentosu'ndan da benzer bir saygı ve özeni hak eder. Avrupa medeniyeti, fikir ve kanaat özgürlüğü konusundaki hassasiyetiyle övünür. Bu rapor ve önerisi, medeni dünyanın vazgeçilmez kabul ettiği fikir ve kanaat özgürlüğüne ağır bir darbedir. Avrupa Parlamentosu'nun bu raporunu kınıyor, bağlantılı olarak, Avrupa Birliği'ni, bu raporu yok saymaya, hayatın her alanında ürettikleriyle ülkelerinin kalkınmasında pay sahibi olan Türklerin, fikir özgürlüğü ve örgütlenme hakkını teslim etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu