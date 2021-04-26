İYİ Parti'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin açıklama Açıklaması
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İYİ Parti'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin açıklama Açıklaması

İYİ Parti'den, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Bu sözde soykırım iddialarının, Türkiye üzerinde karanlık emelleri olanların hangi amaçlarına hizmet ettiğinin farkındayız ve asla taviz vermeyeceğimize aziz milletimizin huzurunda...

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Bu sözde soykırım iddialarının, Türkiye üzerinde karanlık emelleri olanların hangi amaçlarına hizmet ettiğinin farkındayız ve asla taviz vermeyeceğimize aziz milletimizin huzurunda söz veriyoruz." açıklamasında bulunuldu.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan yapılan açıklamada, son yıllarda bazı devletlerin, amacı belli olan lobicilik faaliyetleri sonucunda kendilerine özgü iç veya dış politika kaygılarıyla tarihi ve hukuki gerçekleri yok sayarak gerçekleştirdiği açıklamalara, ABD Başkanı Biden tarafından 24 Nisan'da bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 23 Nisan'da uyarı niteliği taşıyan ve 24 Nisan'da ABD Başkanı Biden'ın ifadelerini şiddetle kınayan açıklamaları ışığında İYİ Parti Başkanlık Divanı olarak, Biden'ın bu mesnetsiz açıklamasının şiddetle reddedildiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu sözde soykırım iddialarının, Türkiye üzerinde karanlık emelleri olanların hangi amaçlarına hizmet ettiğinin farkındayız ve asla taviz vermeyeceğimize de aziz milletimizin huzurunda söz veriyoruz. Tarihi ve hukuki gerçeklere aykırı bu talihsiz açıklamaya tavır göstermeyen hatta onaylayan kimi siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini de milletimize şikayet ediyor ve aynı şiddetle kınıyoruz. Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında savaş, mukatele ve zorunluluk icabı toplu yer değiştirme koşullarında yaşanan ve sorumluluğu devlete atfedilemeyecek olayların, ABD Başkanı tarafından 'sözde soykırım' şeklinde istismar edilmesi esef vericidir. Türk Dışişlerinin, 'sözde Ermeni soykırımı' iddialarına karşı geçmişte yürüttüğü kararlı ve stratejik diplomatik mücadele, son yıllarda Dışişleri Bakanlığının kurumsal kültürünün ve tecrübeli kadrolarının sistematik bir şekilde tasfiyesi ile zaafa uğramış, yerine ideoloji öncelikli, milli çıkar amacından uzak, kişisel ilişkiler üzerinden yönetilen bir dış politika anlayışı hakim olmuştur. Esasen uluslararası ilişkilerimizde sıkça yaşadığımız benzer itibar zedeleyici hadiselerde uygulanan bu yanlış politikanın payı büyüktür."

Açıklamada ayrıca ABD Kongresi'nin, bu konuda geçmişte almış olduğu kararlar karşısında TBMM'nin zamanlı ve içerikli açıklamalarla tepkisini ortaya koyduğu ve icap eden cevapları kararlı bir şekilde verdiği anımsatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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