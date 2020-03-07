İYİ Parti'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, "Parti olarak kadınların kanunlarla tanınmış haklarının metinlerde kalmayıp gerçek hayatta uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.
07.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:39
İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, "Parti olarak kadınların kanunlarla tanınmış haklarının metinlerde kalmayıp gerçek hayatta uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com