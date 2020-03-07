İYİ Parti'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

07.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:39

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, "Parti olarak kadınların kanunlarla tanınmış haklarının metinlerde kalmayıp gerçek hayatta uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.