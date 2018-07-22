İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay Kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasında 24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçlara ilişkin parti içinden gelen tepkilerin etkili olduğu belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da yapılan 1. Çalıştayı'nda 24 Haziran seçim sonuçları değerlendirildi.

Partinin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının belirleneceği çalıştayın akşam saatlerinde açıklanacak sonuç bildirgesiyle sona ermesi bekleniyordu.

Ancak toplantıda, bazı partililer, seçimi "başarısızlık" olarak değerlendirerek, "milletvekili aday listelerinin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmediği" eleştirisinde bulundu.

Ağırlıklı olarak partinin yönetim kurullarının yaptığı hataların dile getirildiği toplantıda, Akşener de eleştirilere maruz kaldı.

İçeriden ve dışarıdan partiye yapılan müdahaleler ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylık sürecinin kendilerine verdiği zarar üzerine konuşan bazı partililer, kamuoyu araştırmalarında yüzde 18 civarında görünen oy oranının, seçimde yüzde 10'un altına indiğini belirtti.

Bunun üzerine, uzun bir konuşma yaparak eleştirilere cevap veren Akşener'in "Başarısızlıkları üstüme alıyorum. Genel Başkan olarak sorumluluk bana aittir. Bu durumda istifa etmem gerekir." diyerek, toplantı salonunundan ayrıldığı ifade edildi.

Otelden çıkarak otomobiline binen Akşener'i Başkanlık Divanı üyeleri ve bazı partililerin ikna ederek bu kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

Akşener'in "partide yaşanan bu güven sorununa" çözüm için olağanüstü kurultayı toplama kararı aldığı ve salona dönerek bunu partililere açıkladığı belirtildi.

Öte yandan bu gelişmeler olurken bazı partililer arasında arbede yaşandığı öğrenildi.

Twitter'dan duyurdu

Akşener, özel aracıyla Ankara'ya dönerken, partisinin olağanüstü kurultaya gideceğini, kendisinin genel başkanlığa aday olmayacağını twitter hesabından duyurdu.

Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kurmaylarından Akşener'e destek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı'dır ve önümüzdeki kongreden de genel başkan olarak çıkacaktır. Öte yandan Sayın Akşener'in kongre kararı parti içi demokrasi konusunda diğer partilere örnek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Akşener'in Genel Başkan olarak kalması için mücadele vereceklerini, başka bir adayın söz konusu olmadığını kaydetti.

Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray da "Kendisi kararını söyledi. Ancak gerekirse delegeler iradesini ortaya koyar ve Sayın Meral Akşener'i aday gösterir. İYİ Parti'nin ve İYİ Parti'lilerin Meral Akşener dışında bir lider ihtiyacı veya arayışı yoktur." paylaşımında bulundu.

TBMM Grup Başkanı Ahat Andican ise "Meral Akşener parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı." açıklamasını yaptı.

TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da "Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon'daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı. Bizler, Meral Akşener'i, tüm teşkilatlarımız ile birlikte olağanüstü kongrede aday göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

45 gün süre var

Öte yandan, Akşener'in kararının ardından partinin başkanlık divanı üyeleri telefonlara yanıt vermedi.

İYİ Parti Tüzüğü'ne göre, seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmasının ardından partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor.