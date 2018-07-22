İyi Parti'de Olağanüstü Kongre Kararı

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. İYİ Parti'nin bir ay içinde kongre yapacağı, Genel Başkan Meral Akşener'in de yeniden aday olacağı kaydedildi.

İYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı. Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti'nin bir ay içinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı, Genel Başkan Meral Akşener'in de yeniden aday olacağı açıklandı.

GERGİNLİK ÇIKTI, AKŞENER'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çalıştayın üçüncü ve son günündeki, basına kapalı değerlendirme toplantılarının gergin geçtiği, Meral Akşener'in de ortaya çıkan söylemlerden rahatsız olduğu iddia edildi. Sonuç bilgirgesinin hazırlanacağı Akşener'e yönelik eleştirilerin dozunun artması üzerine ortam iyice gerildi. Partililer arasındaki sert tartışmaların zaman zaman arbedeye dönüştüğü de öne sürüldü. Hatta bir partilinin burnuna aldığı darbeyle yaralandığı da belirtildi.

Bu sırada özellikle sosyal medyaya bu gerginlik sonra Akşener'in çok sinirlendiği, baygınlık geçirme aşamasına geldiği ve ardından da Genel Başkanlık görevinden istifa ettiği söylentileri yayılmaya başladı. Toplantıdan ayrılmak isteyen Akşener'in, partililer tarafından güçlükle ikna edildiği öğrenildi.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

Tüm bu söylentilerin ardından, İYİ Parti Çalıştayı'ndan sürpriz bir karar çıktı. İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. Meral Akşener'in de bu kongrede yeniden Genel Başkanlığa aday olacağı belirtildi.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partilerinin bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını, basın mensuplarıyla paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Bu arada, alınan bu kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 18.45 sıralarında otelden ayrıldı.

- Afyonkarahisar