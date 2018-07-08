İyi Parti'de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican Olarak Belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz...
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İyi Parti'de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican Olarak Belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz...

IHAAW152949-SIY/08-07-2018 - İYİ Parti’de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican olarak belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu grup başkanvekili oldu.

İyi Parti'de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican Olarak Belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz...

IHAAW152949-SIY/08-07-2018

- İYİ Parti'de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican olarak belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu grup başkanvekili oldu. Hayrettin Nuhoğlu ise Meclis Başkanı adayı olarak gösterilecek. 08.07.2018 15: 29: 49 TSI
NNNN - ANKARA

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