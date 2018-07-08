İyi Parti'de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican Olarak Belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz...

IHAAW152949-SIY/08-07-2018

- İYİ Parti'de Meclis Grup Başkanı Ahad Andican olarak belirlenirken, Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu grup başkanvekili oldu. Hayrettin Nuhoğlu ise Meclis Başkanı adayı olarak gösterilecek. 08.07.2018 15: 29: 49 TSI

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