İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.
AA / Adem Balta - Haberler | Politika
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.
SAMSUN (AA) - İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor— Haberler (@Haberler) November 8, 2021
AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
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