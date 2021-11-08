SAMSUN (AA) - İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçların ardından sizce hangi takım şampiyon olur? #Besiktaş #Galatasaray #Fenerbahçe #Trabzonspor