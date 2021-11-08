İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. - Haberler
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İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

SAMSUN (AA) - İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

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