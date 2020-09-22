İYİ Parti'de liste tepkisi İYİ Parti'nin pazar günü yapılan 2'nci Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu (GİK) anahtar listesinin belli olması ardından parti içinden tepkiler yükseldi.

İYİ Parti'nin pazar günü yapılan 2'nci Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu (GİK) anahtar listesinin belli olması ardından parti içinden tepkiler yükseldi.

İYİ Parti'nin hafta sonunda ANFA Altınpark'ta gerçekleştirdiği 2'nci Olağan Kurultay'ında Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi. Akşener'in, GİK anahtar listesinin kesinleşmesinin ardından parti içinden bazı isimlerden tepkiler geldi. Kurultayda, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın kanadından delegeye 'çizilecekler' listesi dağıtıldığı iddia edildi. Bu listede, Akşener'in delegeye seçilmesi için önerdiği 100 kişilik anahtar listesinde olan isimlerin de bulunması partiyi karıştırdı. Dağıtılan 'çizilecekler' listesinde Hayrettin Nuhoğlu, Ferudun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

18 VEKİL GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNE KATILMAYACAKYarın veya Perşembe günü yapılması planlanan grup başkanvekili seçimine Ümit Özdağ, Durmuş Yılmaz, İsmail Koncuk başta olmak üzere 18 milletvekilinin katılmayacağı öğrenildi. Özdağ'ın yakın çevresine, açıklanan liste üzerine tepki göstererek protesto amacıyla grup başkanlıkvekili seçimine katılmayacağı belirtildi. Ayrıca parti yönetime muhalif vekillerin ise önümüzdeki günlerde Akşener'den özel bir görüşme talep ederek teşkilat başkanı Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'ndan duydukları rahatsızlıkları dile getirecekleri ifade edildi.AYTUN ÇIRAY'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün saat 16: 00'da Sayın Genel Başkan Meral Akşener ile gizlilik kaydı olmayan bir görüşmemiz olmuştur. Kendisine tespit ve önerilerimi söyledim. Tarihe not düşmek açısından faydalı oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU