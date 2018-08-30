İyi Parti'de İl Yönetimlerinin İstifası İstendi
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen yazıda, partide yapılacak revizyon çalışmalarının hızlandırılması için il yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın imzasıyla il başkanlıklarına gönderilen yazıda, partide yapılacak revizyon çalışmalarının hızlandırılması için il yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com