İyi Parti Çalıştayı Sandıklı'da Başladı

İYİ Parti çalıştayı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Genel Başkan Meral Akşener'ın da katılımı ile başladı.

Öğle saatlerinde Sandıklı'ya gelen Genel Başkan Meral Akşener'i partililer ilçe girişinde karşıladılar. Çalıştay, Sandıklı'da termal bir otelde milletvekilleri, il başkanları ve parti yöneticilerinin katılımı ile yapılıyor.

Basına kapalı gerçekleşen çalıştay, edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz Pazar günü Genel Başkan Meral Akşener'in partililere yapacağı kapanış konuşması ile son bulacak. - AFYONKARAHİSAR