İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu Açıklaması

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, bütçenin tahminlerin ötesinde açık verdiğini söyledi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasette değişimin ekonomide güven yakalamaya ciddi destek vereceği yönündeki açıklamalarının, yenilenen İstanbul seçimleriyle doğruluğunu gösterdiğini belirtti.

Siyaset kurumunun yakalanan bu güven ortamını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, "Siyasetteki değişimin piyasaya yönelik işaretleri iyi değerlendirilmeli, piyasanın önü açılmalıdır. Değişim ekonomiye yarayacağından bu değişimi kuvvetlendirmek gerekir." dedi.

Türkiye'nin ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında ana başlığın "Türkiye fakirleşiyor" şeklinde ortaya çıktığını öne süren Tatlıoğlu, 2008 yılına göre milli gelirin 10 bin 500 dolardan 8 bin 500 dolara gerilediğini, bunun da Türkiye'nin 160 milyar dolar daha düşük bir gelire sahip olması anlamına geldiğini savundu.

Bir taraftan devletin, diğer taraftan milletin fakirleştiğini belirten Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası raporlarında da satınalma gücünün düştüğü ortaya konulmaktadır. Özellikle orta ve dar gelirli gruplarda satınalma gücü çok ciddi bir düşüş göstermektedir. Fiyat artışları milletin satınalma gücünü daha da düşürecektir. Bu esasında bir kemer sıkma politikasına benzemektedir. Yukarıda israf devam ederken aşağıda kemer sıkmanın anlaşılır bir yanı yoktur. Devletin fakirleşmesi de bütçe açığı ile ortaya çıkmaktadır. Geçen yılın Mayıs ayında 2,7 milyar lira fazla veren bütçe, bu yıl 12,1 milyar lira açık vermiştir. 2019 yılı bütçesinde 80,5 milyar lira açık öngörülmektedir. Gelinen noktada bu açığın, yılın ilk yarısında tüketileceği görülmektedir. 2019 yılı bütçesi yılın ikinci yarısına geçerken yolda kalacak demektir. Dolayısıyla devletin bütçesi tahminlerin ötesinde bir açık vermektedir. Bu sosyal sorunların çözümüne yönelik çok az alternatifin elde kalması demektir. Türkiye'nin bu aşağı yönlü ekonomik gelişimini sonlandırmak gerekir."

Kaynak: AA