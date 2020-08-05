İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı'ndan devlet hastanelerine koruyucu maske desteği İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerindeki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına M-95 tipi koruyucu maske desteğinde bulundu.

İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerindeki devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına M-95 tipi koruyucu maske desteğinde bulundu.

İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli, Beyşehir Kaymakamlığı'ndaki maskelerin teslimi esnasında yaptığı konuşmada, partisinin Beyşehir ilçe başkanlığı olarak ilçede artan Kovid-19 vakalarını göz önüne alarak sağlık çalışanlarına onlar için hayati derecede önem taşıyan böyle bir destekte bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının emeğinin çok fazla olduğunu ifade eden Telli, "Hastanemizin ihtiyacı olan M-95 tipi koruyucu maskelerden Beyşehir Devlet Hastanemize 3 bin, Hüyük ve Derebucak ilçelerimizdeki devlet hastanelerimize ise biner adet olmak kaydıyla toplamda 5 bin adet hediye edeceğiz. Bunu vermemizdeki amacımız şu; sağlık çalışanlarımızı partimiz zaten verdiği önergelerle destekliyor. Bugüne kadar destekledi, biz de partimizin yolunda giderek sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla bu desteği yapmaya karar verdik." dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Sıtkı Küçükbuzcu da Kovid-19 ile mücadele konusunda ülke genelinde olduğu gibi sağlık çalışanları olarak Beyşehir'de de büyük bir mücadele içerisinde olduklarını hatırlatarak, "Bu mücadeleye Beyşehir'de bugüne kadar Beyşehir'in kurumları, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız her zaman destek oldu. Yapılan bu desteklere ve İYİ Parti'mizin ilçe teşkilatına da başkanımız nezdinde bu destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."diye konuştu.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir de bu tarz jestlerin sağlık çalışanlarını daima mutlu ettiğini ve herkesin yanlarında olduğunu hissettiklerini belirterek, İlçe Sağlık Müdürlüğü adına bu tür destekler nedeniyle siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerine ve herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA