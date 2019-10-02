İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Doğan görevinden istifa etti

02.10.2019 17:16

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, partideki görevinden istifa etti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır İYİ Parti'de hem kurucu üye hem de 10 aylık atanmış ilçe başkanı olarak şevkle heyecanla ve azimle çalıştığını belirtti.

Ekibiyle başarılı sonuçlar aldığını ve sayılı ilçeler arasına girdiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bizlere destek veren değerli halkımıza yönetim kurulu ve partili üyelerime, genç arkadaşlarıma müteşekkirim. Haklarını helal etsinler. Ancak yönetim kurulunda İYİ Partili olmayı anlamayan ve İYİ Partili bile olmayan arkadaşların anlamsız tutumları ile karşı karşıya kaldım. Muhalefet, parti içinde ve partiye zarar vermeden yapılır. Tabi ki bu şahısların nezdimizde hiçbir değeri yok ama parti teşkilatımızın yolda bulduklarını yola çıktıklarına tercih etmesi ve çözüm yeri olarak parti dışındaki kanalları kullanması beni üzmüş heyecanımı ve azmimi yok etmiştir. Bugünden itibaren İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığından istifa ediyorum."

Kaynak: AA