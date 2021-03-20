İYİ Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplanacak

İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık