İyi Parti Başkanlık Divanı'nda Alınan Kararla Partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in Delegelerin...
IHAAW181728-SIY/30-07-2018 - İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda alınan kararla partinin Genel Başkanı Meral Akşener’in delegelerin önerisiyle yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edildi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda alınan kararla partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in delegelerin önerisiyle yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edildi. 30.07.2018 18: 17: 28 TSI
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