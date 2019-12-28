İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı
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İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı

İstanbul'da İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'nin darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

28.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:59
İYİ Parti basın danışmanını darp edilmesiyle ilgili 4 gözaltı

'da İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'nin darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


İstanbul 'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde, kimliği belirsiz şüphelilerin saldırına uğrayarak darp edilmişti. Yaşanın olayın ardından hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonucunda darp olayına karışanların 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karışan firari şüphelilerin ise yakalamak çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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