İyi Parti Balıkesir Milletvekili Ok Açıklaması

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden tüm unsurlarının yok edilmesi için geç kalınmıştır. Harekete geçmek için niye bekleniyor hala anlamıyoruz." dedi.

Ok, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'nin sınırlarında terör örgütü PKK ve PYD'ye her türlü lojistik destek vererek, bir ordu ve yapay bir devlet kurma çabası içinde olduğunu vurguladı.

Bu durumun Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Ok, şöyle devam etti:

" Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini tehdit eden kim olursa olsun, arkasında hangi güç olursa olsun, İYİ Parti olarak bu tehditlerin karşısında olacağız. Bu konuda Türkiye, ne yapılması gerekiyorsa derhal yerine getirmeli, hatta bu operasyon sadece Afrin ile sınırlı kalmamalı. PKK'nın ve PYD'nin Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden tüm unsurlarının yok edilmesi için geç kalınmıştır. Harekete geçmek için niye bekleniyor hala anlamıyoruz."

Bir gazetecinin, "İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın Afrin savaş senaryolarına karşı oldukları yönünde açıklamada bulunduğunu" hatırlatması üzerine Ok, şunları aktardı:

"Sayın Genel Sekreterimizin açıklamasını düzeltmek durumunda değilim ama bir yanlış anlama olduğuna inanıyorum. Çünkü Sayın Erdoğan, MGK toplanmadan, AK Parti kongrelerinde davul zurnayla devlet geleneğine, dış politika stratejisine, özellikle bir harekat öncesi yapılmayacak söylem ve eylemlerde bulunmuştur. Bu işler çocuk oyuncağı değildir. İç siyasete alet edilemez. İç siyasete alet etmek için Türk askerinin ve Mehmetçiğimizin kanını akıtmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur, haddi de değildir. Aytun Çıray Bey'in asıl vermek istediği mesaj budur.

İYİ Parti milletvekili olarak iki oğlumla beraber buradan ilan ediyorum, cepheye gitmeye hazırız. Ama Sayın Erdoğan'ın çocukları, bakanlar ve onların çocukları paralı askerlik yapacaklar, askerlikten muaf kalacaklar, ondan sonra da AK Parti kongrelerinde milletin milli duygularını sömürmek için savaş çığırtkanlığı yapacaksınız, biz buna karşıyız."

- "Bozkurtlar, bu oyunu bozacaktır"

İsmail Ok, AK Parti ile MHP ittifakını Türk milliyetçilerinin desteklemediğini öne sürerek, "Türk milliyetçiliğine gönül vermiş bozkurtlar bu ittifakın içinde değil, karşısındadır. Türk milliyetçileri, yapılacak ilk seçimde bu oyunu bozacaktır." ifadesini kullandı.

- "Dehşet bir olay"

İstanbul'daki bir hastaneye 5 ayda, 38'i 15 yaşından küçük 18 yaş altında 115 çocuğun hamile olarak geldiğinin tespit edildiği yönündeki habere de değinen Ok, bu konuda tüm hastanelerde araştırma yapılmasını istedi. Ok, "15 yaşından küçük kızlarımız hamile kalmış, bunların üstü neden örtülmüş, bunlar ortaya çıkarılmalı. En sert tedbirler alınmalı, dehşet bir olay." dedi.