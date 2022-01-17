İYİ Parti, Aydın'a bir aydır başkan atayamadı

AYDIN (İHA) - İyi Parti Aydın İl Başkanlığı görevinden alınan Süleyman Demirci'nin ardından boş kalan başkanlık koltuğuna kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz 13 Aralık'ta mevcut il başkanı Süleyman Demirci'nin görevden alınması ve partiden ihraç edilmesinin ardından İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nda başkanlık bilmecesi devam ediyor. Başkanlık koltuğunun boş kalmasının üzerinden 1 ay geçmesinin ardından il başkanlığına gelecek olan isim belli olmazken, İYİ Partililer de 1 aydır genel merkezlerinden atanacak başkanını bekliyor. Belirsizliğin devam etmesi ile birlikte kulislerde çeşitli söylemler ortaya çıkarken, İYİ Parti İl Yönetimi kurucu başkan Recep Taner'i göreve davet etmişti. Yönetimin 'Taner' çağrısı üzerine henüz bir açıklama gelmezken, başkanlık bilmecesinde son sözü İYİ Parti Genel Merkezi'nin söyleyeceği öğrenildi. - AYDIN

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