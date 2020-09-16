İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu yedek üyesi istifa etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu yedek üyesi istifa etti

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Derya Dalmaz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu yedek üyesi istifa etti
16.09.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:31

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Derya Dalmaz, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Dalmaz, yaptığı açıklamada, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın tutarsız davranışlar içinde bulunduğunu öne sürdü.

Söylem ve eylemlerin birbirini tutmadığını iddia eden Dalmaz, "İktidar için yola çıktık. Bu doğrultuda aktif çalışmaların yapılması gerekiyor, ancak yönetimde böyle bir çabanın olmadığını gördüm. İsmimin bu yönetimde yer almaması için görevimden istifa ettim." dedi.

Dalmaz, parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran ise Dalmaz'ın yönetim kurulu yedek üyeliğinden istifa dilekçesinin kendilerine ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Barış Falay Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Fatih Terim Vedat Muriqi Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Ateş Mart Karar Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu yedek üyesi istifa etti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 17:34:18. #1.14#
title