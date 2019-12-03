İYİ Parti Antalya il binasında yangın
Haberler » Güncel » İYİ Parti Antalya il binasında yangın - Haber

İYİ Parti Antalya il binasında yangın

İYİ Parti Antalya il binasında, partililer televizyondan grup toplantısını izlediği sırada yangın çıktı.

03.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:18
İYİ Parti Antalya il binasında yangın

İYİ Parti il binasında, partililer televizyondan grup toplantısını izlediği sırada yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, zarar meydana geldi.

?Muratpaşa ilçesi Portakalçiçeği Bulvarı'nda yer alan İYİ Parti İl Başkanlığı'nda, saat 11.00 sıralarında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Partililerin ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Partililer binayı hemen tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle parti binasında zarar meydana geldi.

Partililer televizyondan grup toplantısını izledikleri sırada önce elektriğin kesildiğini, ardından yangın çıktığını söyledi.

Polis ve itfaiye, yangınla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler