İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında görev değişikliği yapıldı

05.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:10

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında Yavuz Temizer, görevi bıraktı, yerine İl Başkan Yardımcısı Mehmet Başaran görevlendirildi.

Temizer, yaptığı açıklamada, kendisini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevlendirdiğini, beş aydır bu görevi yürüttüğünü belirtti.

Bu süre içinde partinin ilkelerini ve Antalya'nın önceliklerini esas alarak yeni bir siyasi anlayış oluşturmaya çabaladıklarını anlatan Temizer, "Bir yandan teşkilatlarımızı yeniden yapılandırırken, bir yandan da Antalya'nın hukukunu savunma gayretinde olduk. Kendini partinin üstünde görerek hizipleşmeye çalışan siyasetin koronavirüslerine taviz vermedik ve halk için halkla birlikte siyaset yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya İl Başkanlığı kongresinin 17 Mayıs'ta yapılacağına değinen Temizer, kendisinin ise bu kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Kongrenin adil, tarafsız ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için il yönetiminin son dakikaya kadar kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğini aktaran Temizer, "Genel Başkanımızın talimatıyla yürüttüğüm Antalya İl Başkanlığı görevini yine Genel Başkanımızın talimatı ile bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, AA muhabirine, Temizer'in görevi bıraktığını açıklamasının ardından il yönetim kurulu içinde yapılan oylamayla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Başaran'ın göreve getirildiğini söyledi.

Başaran'ın kongreye kadar il başkanı olarak görev yapacağını, teşkilatı kongreye hazırlayacağını dile getiren Subaşı, parti ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın partisinden istifasının ardından İYİ Parti Antalya il teşkilatında istifalar yaşanmıştı. Çokal, istifa gerekçesinde, "Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA