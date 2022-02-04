İYİ Parti Anamur İlçe Başkanı Osman Kahvecioğlu'ndan Esnaf Sanatkarlar Odasına ziyaret

ANAMUR, MERSİN (AA) - İYİ Parti Anamur İlçe Başkanı Osman Kahvecioğlu, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Özkan Poçulu'yu ziyaret etti.

Kahvecioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette, 24 Ocak'ta yapılan genel kurulda göreve seçilen Poçulu'ya hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Poçulu da ziyaret nedeniyle Kahvecioğlu ve partililere teşekkür etti.