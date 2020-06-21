İYİ Parti Aksaray 2. Olağan İl Kongresi
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İYİ Parti Aksaray 2. Olağan İl Kongresi

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti olarak iktidar yarışında kendilerinin de olduğunu belirterek, "Bizler bizden önceki iktidarların ne sözler vererek iktidara talip olduğunu bilecek, hangi sözleri unuttukları için itibarlarını kaybettiklerini muhasebe edecek kadar sorumlu insanlarız." dedi.

İYİ Parti Aksaray 2. Olağan İl Kongresi
21.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:44

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti olarak iktidar yarışında kendilerinin de olduğunu belirterek, "Bizler bizden önceki iktidarların ne sözler vererek iktidara talip olduğunu bilecek, hangi sözleri unuttukları için itibarlarını kaybettiklerini muhasebe edecek kadar sorumlu insanlarız." dedi.

Bir kafede gerçekleştirilen İYİ Parti Aksaray 2. Olağan İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut İl Başkanı Özhan Türemiş'in tek aday olduğu kongreye katılan parti Sözcüsü Ağıralioğlu, yaptığı konuşmada, kongre süreçlerinin partileri için önemli olduğunu söyledi.

İYİ Parti olarak millete verilen ve tutulmayan sözlerin hesabını soracaklarını ifade eden Ağıralioğlu, "İYİ Parti olarak iktidar yarışında biz de varız. Bizler bizden önceki iktidarların ne sözler vererek iktidara talip olduğunu bilecek, hangi sözleri unuttukları için itibarlarını kaybettiklerini muhasebe edecek kadar sorumlu insanlarız." dedi.

İktidarın çözüm bulma mevkisi olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"İktidar mazeret üretme yeri değildir. İktidar çok uzun zamandır, memleketin derdine derman olmak yerine muhalefete hakaret etmeyi ve suçlamayı kendisi için bir yol olarak belirledi. Neyi yapamazlarsa, bu yapamadıklarının hesabını vermek yerine 'Kemal' ismiyle milletin huzurunda arzıendam etmeyi tercih ediyorlar. İktidarda olmak muhalefeti suçlamak kolaycılığına dönmüşse iktidar artık memleketin dertlerine derman olamıyor demektir. Bu yorgunluk alametidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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