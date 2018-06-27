İYİ Parti, AK Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de Kan Değişimine Gitti
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin kalesi olan Sultanbeyli'de istediğini alamayan İYİ Parti, İl Başkanı Kadem Türkan'ın yerine Zafer Akyüz'ü getirdi.
24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 69 oy vererek İstanbul'da rekor kıran Sultanbeyli'de beklediğini alamayan İYİ Parti, Sultanbeyli İlçe Başkanı Kadem Türkan'ın yerine Trabzon Çaykara nüfusuna kayıtlı Zafer Akyüz'ü getirdi.
İYİ PARTİ, SULTANBEYLİ'DE DEĞİŞİME GİTTİ
24 Haziran seçimlerinde Sultanbeyli'den yüzde 3,54 oy alan İYİ Parti'de başarısızlığın faturası İlçe Başkanı Kadem Türkan'a kesildi. İYİ Parti yönetimi Türkan'ı görevden alarak yerine Sultanbeyli İl Başkanlığına Zafer Akyüz'ü getirdi.