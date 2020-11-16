İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti -Koncuk: "İYİ Parti ile Milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İYİ Parti'den istifa etti

-Koncuk: "İYİ Parti ile Milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Parti TBMM grubundaki Milletvekili arkadaşlarım, gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum"

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul milletvekili Ümit Özdağ: "(İYİ Parti'den ihracına ilişkin) Çok şaşırdım. Şimdi cevap vermeyeceğim. Daa sonra bu konuyla ilgili görüşlerimi paylaşırım. Bugün sayın vekilimiz konuştu. Ona destek için geldim"

ANKARA - İYİ Parti Adana milletvekili İsmail Koncuk, "İYİ Parti ile Milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Parti TBMM grubundaki Milletvekili arkadaşlarım, gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum" dedi.

Koncuk, İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul milletvekili Ümit Özdağ ile birlikte TBMM'de açıklama yaparak, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Koncuk, gerek 3 Ağustos 2019 4. Olağanüstü Genel Kurul'da gerekse 20 Eylül 2020 2. Olağan Genel Kurul'da İYİ Partinin adı, kuruluş misyonu ve demokrasi ile bağdaşmayan kirli operasyonların ve ayak oyunlarının yaşandığını söyleyerek, "Bir yandan kürsüden kamuoyuna "demokrasi" vurgusu yapılırken, diğer yandan bırakın demokrasiyi, insanlıkla ve siyasi ahlakla ilgisi olmayan olayları yaşadık. Bu partiye emek vermiş ava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır. Olayın en garip tarafı, hakarete uğrayan, kirletilmeye çalışılan bu arkadaşlarımızın haklı talepleri göz ardı edilerek, bu kirli operasyonu yapanların baş tacı edilmesi, mağdur edilen dava arkadaşlarımızın ise, bizzat yöneticiler tarafından, hem de TV ekranlarından sürekli hakarete uğramasıdır. Operasyonu yapanlar ayan beyan ortada iken, mağdur edilen, kara listeye alınan dava arkadaşlarımız, utanmazca, nerdeyse operasyon yapmakla itham edilerek adeta yalan rüzgarı estirilmiştir. Bu güne kadar sorumlu davranarak, Sn. Genel Başkanımıza kanaatlerimizi ve taleplerimizi ilettik, ancak olumlu hiçbir sonuç alamadık. Sn. Genel Başkanın tercihinin kara liste operasyonunun faillerinden yana olmasını, bizlere yönelik açık mesaj olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Koncuk, İYİ parti'nin yönetilemediğini belirterek, "Adalet, şeffaflık, problem çözme iradesi yerine, kendi içinde ve kendi eliyle adeta sürekli kaos oluşturan bir siyasal hareket nerede görülmüştür? Kendi öz eleştirisini hiç yapmadan, sürekli başkalarını suçlamak, bir siyasi partinin yönetim anlayışı olamaz. Partinin kuruluşunda görev almış, il, ilçe başkanları, yönetici, üst kurul delegeleri ve kurucular kurulu üyelerinin büyük bölümü ya dışlanmış ya da partiyle gönül bağını koparmak zorunda bırakılmıştır. İYİ Parti, parti içi antidemokratik uygulamalar, ayak oyunları, dar ekipçilik anlayışına karşı kurulmuş, ancak 3 yılda tüm bu kavramlar yerle bir edilmiştir. Demokrasi, adalet, şeffaflık sadece kamuoyuna karşı kullanılan kavramlar olmaktan öteye gidememiştir. 3 yılda ideolojik bir söylem birliği oluşturulmamıştır" şeklinde konuştu.

Koncuk, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Türk Milletine böyle bir anlayışla hizmet edilebileceğini mümkün görmüyorum. Sn. Genel Başkanın bu yaşananların dışında olduğuna dair zerre inancım kalmış olsa, kalır ve mücadeleye devam ederdim, ancak tespitlerim, yaşadıklarımızın tamamının bizzat Sn. Genel Başkan'ın bilgisi dahilinde olduğunu göstermektedir. Ahlaki olan daha fazla kırgınlıklar oluşmadan, herkes kendi yoluna anlayışı ile birlikteliğimizi sonlandırmaktadır. İYİ Parti ile Milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Parti TBMM grubundaki Milletvekili arkadaşlarım, gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Onlarla dostluğum, benim açımdan bakidir. Türkiye ve Türk Milletine hizmetten, hayatım boyunca savunduğum ilkelerden milim sapmadan, bundan sonra da bir adım geri durmayacağımı tüm kamuoyuna saygı ile duyururum."

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihraç edildiğine yönelik soruya,. Gülümseyerek karşılık verdi. Özdağ, "Çok şaşırdım. Şimdi cevap vermeyeceğim. Daa sonra bu konuyla ilgili görüşlerimi paylaşırım. Bugün sayın vekilimiz konuştu. Ona destek için geldim" ifadelerini kullandı.

Özdağ, parti kuracağı iddialarına ise cevap vermekten kaçındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK