İyi Parti 2. Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) seçiminde, Başkanlık Divanı'nda yer alan Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın en düşük oyu aldı.

Partinin ATO Congresium'da yapılan kurultayında 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan GİK ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlendi.

Kurultayda, bu çerçevede yapılan ve bin 123 delegeden 765'inin oy kullandığı seçimde, GİK listesindeki Başkanlık Divanı ve Kurucular Kurulu üyeleri Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın en düşük oyu aldı.

Özdağ'a 591, Dervişoğlu'na 621 ve Aydın'a 632 oy verildi.