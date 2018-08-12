İyi Parti 2. Olağanüstü Kurultayı
İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nı izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor.
İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nı izlemeye gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor.
Kurultayın yapılacağı ATO Congresium'daki salona Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.
Genel Başkan Meral Akşener'in sinevizyonda fotoğrafının yansıtıldığı salonun sahne kısmında "Daha yeni başlıyoruz" yazısı bulunuyor.
Delegeler için salonun orta kısmındaki alanda yer ayrıldı.
Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener'in konuşmasının ardından, parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.
Kurultayda daha sonra Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.
Köklü değişiklik bekleniyor
Akşener'in tek aday gösterilmesi beklenen kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları belirlenecek.
Bin 124 delegenin oy kullanacağı belirtilen kurultayda, "çarşaf liste" yönteminin uygulanacağı kaydediliyor.