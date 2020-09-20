İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı - Oy kullanma
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İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı - Oy kullanma

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

20.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:11

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı - Oy kullanma

Kaynak: AA

AA Editörü - Hüseyin Bardakcı
Hüseyin Bardakcı
AA Editörü
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