İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı
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İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemine geçildi.

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı
20.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:51

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemine geçildi.

Altınpark'ta devam eden kurultayda, tüzük değişikliği komisyon raporunun okunmasının ardından Divan Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkanlık seçimine geçildiğini bildirdi.

Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday olduğu kurultayda oylama işlemi başladı.

1379 delegesi bulunan İYİ Parti'de, kurultaya katılan 861 delege, 44 sandıkta oy kullanacak.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla 132 kabin oluşturuldu.

Bu arada Tatlıoğlu, sık sık delegeleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esin Işık
Esin Işık
AA Editörü

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