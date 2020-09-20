İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başlıyor
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İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başlıyor

İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri ve delegeleri, partinin 2. olağan kurultayının yapılacağı Altınpark'a gelmeye başladı.

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başlıyor
20.09.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:28

İYİ Parti yöneticileri, milletvekilleri ve delegeleri, partinin 2. olağan kurultayının yapılacağı Altınpark'a gelmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Altınpark'ta açık alanda yapılması kararlaştırılan kurultay için alandaki hazırlıklar sabah saatlerine kadar sürdü.

Alanda basına ayrılan bölümde dev ekran kurulurken, platforma Atatürk ve Meral Akşener posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kurultayın sloganı "Millet bizi çağırıyor" olarak belirlenirken, alanın farklı yerlerine "EYT'lilerin hakları için", "Yaşama ve canlıya saygı için", "Kadına şiddetin artık son bulması için" gibi yazılar asıldı.

Kurultay alanında delege ve diğer katılımcılar sosyal mesafeye uygun şekilde ayrılmış yerlere oturdu. Alanda maskesiz dolaşılmaması gerektiği uyarısında bulunulurken, sosyal mesafe kuralı da görevliler tarafından gözetiliyor. Alanın her yerinde dezenfektan bulunuyor.

Kurultay şarkısı

Alanda ilk kez, "Millet bizi çağırıyor- Emir baş göz üstüne- Bugünler geçecek inan- Yemin bayrak üstüne..." sözlerinin yer aldığı kurultay şarkısı çalındı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esin Işık
Esin Işık
AA Editörü

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