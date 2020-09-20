İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı
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İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı.

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı
20.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:41

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı başladı.

Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayın yapıldığı Altınpark'taki alana gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

Kurultay, Divan Başkanlığı'na seçilen Kalkınma Politikaları Başkan İsmail Tatlıoğlu ve Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın konuşmasının ardından çalışmalarına başladı.

Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Fatiha Suresi okundu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esin Işık
Esin Işık
AA Editörü

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