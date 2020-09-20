İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı
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İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayında Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimi için oylama başladı.

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı
20.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:24

İYİ Parti 2. Olağan Kurultayında Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimi için oylama başladı.

Altınpark'ta yapılan kurultayda, pusulaların basılması ve mühürlenmesinin ardından seçimlere geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yığılmaların önüne geçilmesi amacıyla delege 44 sandıkta oy kullanacak.

Genel Başkan Meral Akşener'in 100 kişilik "anahtar listesi" dışında 87 kişi daha GİK, 22 kişi ise MDK için aday oldu.

Oylama sonucunda 50 kişiden oluşan GİK ve 11 kişiden oluşan MDK üyeleri belirlenecek.

Başkanlık Divanı'nın tamamı yer aldı

Bu arada, Akşener'in anahtar listesinde Başkanlık Divanı üyelerinin tamamı yer aldı.

Mevcut GİK'ten ise 10 üye listeye alınmadı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esin Işık
Esin Işık
AA Editörü

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