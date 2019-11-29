29.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:45

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımda yaşanan değişimin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, "İyi oyunu skorla birleştirmek, bu geçiş süreçlerinde çok önemlidir" dedi.

Süper Lig'de 14 puan ile 11. sırada bulunan Denizlispor, hafta sonu deplasmanda Gaziantek FK'ya konuk olacak. Yeşil-siyahlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Denizli'de yaptığı son antrenman ile tamamlarken, akşam saatlerinde ise Gaziantep'e gideceği öğrenildi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, deplasman yolculuğu öncesi takımım durumuna, lige ve Gaziantep maçına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre önce Denizlispor'un başına geçtiğini ve bu yüzden oyun anlamında takımın bir geçiş sürecinde olduğunu hatırlatan Özdilek, "Geçiş süresindesiniz bir anlayışı değiştirmeye çalışıyorsunuz, bir felsefeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz, bunun için çalışmak zorundasın, biz de çalışıyoruz. Ama biz o değişimin, gelişimin o birlikte oynamanın geçmişe nazaran çok daha öne gittiğini ifade edebilirim. Bunun kamuoyunda zaten geri bildirimi, taraflı, tarafsız herkes bize ifade ediyor. Bunu hep söylüyorum iyi oyunu skorla birleştirmek, bu geçiş süreçlerinde çok önemlidir, çok değerlidir" dedi.

"İSTİKRARLI BİR GRAFİK ÇİZGİSİYLE YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Geriye dönük karşılaşmalara bakıldığı zamanda takımın belki oynadığı maçlarda 1-2 puan alabileceğini ancak bunu başaramadıklarını da itiraf eden Mehmet Özdilek şunları söyledi:

"Bakıldığı zaman şunu da çok göz ardı etmeyelim, çok zor bir periyottan geçiyoruz bu değişim sürecinde. Belki 1 puan, 2 puan daha alabilirdik, bunu başaramadık, genel istikrar anlamında bakıldığı zaman bu ligde çok dalgalanmanın olduğu birçok takımın bu dalgalanmayı yaşadığı görüyoruz. Biz en azından bu dalgalanmayı çok yaşamadan istikrarlı bir grafik çizgisiyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Yine söylüyorum uzun bir maraton, bu maratonda çok dalgalanmalar olacaktır. Ama siz ne yaptığınızı biliyorsanız, bu dalgalanmadan çok fazla etkilenmiyorsanız uzun vadede yolunuzun çok doğru olduğunu söyleyebilirim."

"BEN BU TÜR MÜSABAKALARDAN ÇOK ÜRKMEM"

Lig arasına yaklaşıldığı ve Başakşehir, Trabzonspor gibi takımlarla maçlarının kaldığının hatırlatılması üzerine ise Özdilek, hiçbir zaman rakiplerinden korkup, ürkmediklerini dile getirdi. Mehmet Özdilek, "5 lig maçımız var. Bunun 2'si içeride 3'ü dışarıda bu periyoda herkes giriyor, bu maçlar oynanacak. Yani ben bu tür müsabakalardan çok ürkmem. Çünkü bunların konsantrasyonu ve ciddiyeti oyuncu tarafından da algılanır, bilinir. Dolayısıyla biz her maça aynı anlayışı ve ciddiyeti oyuncuya aktarmaya çalışıyoruz. Ama hepsine peyderpey bakacağız. Bugün itibari ile 3 hafta sonra sonrakini konuşursak çok sağlıklı gelmiyor bana, bizim için en önemli müsabaka bu hafta oynayacağımız Gaziantep müsabakası olacak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA